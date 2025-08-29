Trasporto merci, reverse charge anche per le agenzie per il lavoro
L’opzione è esercitabile da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti
La disciplina dell’inversione contabile obbligatoria prevista per gli appalti di trasporto delle merci viene estesa anche alle agenzie per il lavoro e per il regime opzionale si applica anche in modo distinto tra appaltatore e subappaltatore con responsabilità solidale nel versamento di quest’ultimo.
Il legislatore nazionale con il decreto fiscale (articolo 9 del Dl 84/2025) aveva già ampliato il perimetro di applicazione del reverse charge a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti prevedendolo...