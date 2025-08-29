Agriturismi, il regime speciale resta precluso per le società di capitali
La circolare 12/E/2025 precisa che i soggetti Ires sono comunque esclusi dall’ambito soggettivo anche qualora abbiano optato per la determinazione catastale del reddito
Per le attività agrituristiche l’esercizio dell’opzione per il regime ordinario Iva porta con sé anche l’applicazione del regime ordinario per le imposte dirette.
L’articolo 2 della legge 96/2006 definisce «agrituristiche» le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile (anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro) attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione ...