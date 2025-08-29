I temi di NT+Agricoltura

Agriturismi, il regime speciale resta precluso per le società di capitali

La circolare 12/E/2025 precisa che i soggetti Ires sono comunque esclusi dall’ambito soggettivo anche qualora abbiano optato per la determinazione catastale del reddito

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Per le attività agrituristiche l’esercizio dell’opzione per il regime ordinario Iva porta con sé anche l’applicazione del regime ordinario per le imposte dirette.

L’articolo 2 della legge 96/2006 definisce «agrituristiche» le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile (anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro) attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione ...

