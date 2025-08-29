Lavoratori impatriati, sì all’istanza di rimborso anche oltre i 90 giorni
L’ordinanza 34655/2024 ha aperto la strada alla restituzione prima dello stop del Dl 34/2019 ma chiarisce che oltre i 90 giorni non è più possibile attivare la richiesta del beneficio tramite il sostituto di imposta
In tema di rimborso delle imposte, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, è assolutamente discrezionale la scelta del contribuente di avvalersi dell’istanza di rimborso, ex articolo 38 del Dpr 602/1973, piuttosto che della dichiarazione integrativa, ex articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998.
Al riguardo si segnala, tra i diversi pronunciamenti della Cassazione, la sentenza 15211 del 30 maggio 2023, in cui i giudici di legittimità affermarono, per l’appunto, che non sussiste alcuna ...