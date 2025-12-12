Acconto Iva del 29 dicembre, appuntamento alla cassa per gli agricoltori in regime speciale

Imprese e produttori agricoli alla scadenza dell’acconto Iva: la scadenza ordinaria è prevista per il 27 dicembre, ma per l’anno 2025, poiché il 27 cade di sabato e il 28 è domenica, il termine è spostato al 29 dicembre 2025.

L’obbligo del versamento dell’acconto Iva ricade su tutti i contribuenti titolari di Partita Iva soggetti agli obblighi di liquidazione periodica, mensile o trimestrale, con eccezione di coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche e di coloro che non dispongono...