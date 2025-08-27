I temi di NT+Modulo 24

La cessione di partecipazioni a un prezzo vile o simbolico prova a superare l’ostacolo nullità

Per la giurisprudenza il semplice squilibrio tra le prestazioni non rende nullo un contratto di compravendita

di Leo De Rosa e Alberto Russo

La determinazione di un prezzo simbolico in una cessione di partecipazioni costituisce un tema discusso da tempo sotto il profilo civilistico e contrattuale.

Uno dei principi cardine del sistema giuridico italiano è quello dell’autonomia contrattuale previsto all’articolo 1322 del Codice civile per cui alle parti di un contratto viene riconosciuta la possibilità di determinarne liberamente il contenuto - compreso il prezzo - a patto che...

