Formazione giovani agricoltori, credito d’imposta solo per le spese tracciabili
Comunicazione fino al 24 settembre. Nello stesso periodo possibile un nuovo invio, che sostituisce integralmente quello precedentemente trasmesso, e la rinuncia integrale
Domande per il credito di imposta relativo alle spese di formazione sostenute dai giovani agricoltori da inviare fino al 24 settembre. La legge 36 del 2024 ha previsto alcune misure finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo. L’articolo 6, in particolare, ha previsto l’erogazione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, per i giovani agricoltori che hanno partecipato a corsi di formazione per la gestione dell’azienda agricola, in misura...