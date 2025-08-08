Distacco del personale infragruppo, come (e quando) gestire il trattamento Iva
Fuori dal campo di applicazione le operazioni effettuate tra società (distaccante e distaccataria) partecipanti allo stesso gruppo Iva
Con la circolare 5/E/2025 l’agenzia delle Entrate ha dato importanti indicazioni sulle novità introdotte dall’articolo 16-ter del Dl 131/2024 in tema di trattamento Iva del distacco di personale. Il provvedimento dà attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia Ue dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, relativa alla compatibilità dell’articolo 8, comma 35, legge 67/1988, con la direttiva 2006/112.
Contesto normativo
Il distacco (o prestito) di personale è un istituto molto utilizzato fra le imprese, in particolare fra...