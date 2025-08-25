Iva, i servizi della holding alle controllate non configurano un’unica prestazione
La Corte di giustizia Ue: i servizi non sono così strettamente connessi da formare oggettivamente una sola prestazione economica indissociabile
I servizi prestati da una società capogruppo alle sue controllate non possono considerarsi quale prestazione unica ai fini Iva qualora le prestazioni abbiano un carattere proprio e identificabile, risultando non strettamente connesse tra loro.
Nella sentenza Högkullen, C-808/23 del 3 luglio 2025 (si veda il precedente articolo «Iva, prestazioni della holding al prezzo di mercato»), la Corte di giustizia Ue ha ritenuto come i servizi forniti da una società madre alle sue società figlie nell’ambito ...