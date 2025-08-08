Cinque per mille, dal 2026 candidature delle Onlus solo tramite Runts
Necessaria la qualifica di ente del Terzo settore e la volontà di partecipare al riparto selezionando l’opzione presente in piattaforma
Cinque per mille e Onlus: nuove regole con la chiusura dell’Anagrafe. Con la cessazione dell’Anagrafe delle Onlus, fissata al 1° gennaio 2026, si chiude definitivamente «il regime transitorio» che aveva finora consentito alle organizzazioni dotate di tale qualifica di accedere al cinque per mille attraverso un’istanza diretta all’agenzia delle Entrate. Dal prossimo anno, il meccanismo cambia radicalmente. A partire dal 2026, infatti, l’accreditamento potrà avvenire esclusivamente per il tramite del...