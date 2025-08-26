Sport dilettanti, per il fondo dote famiglia candidature anche dalle Onlus

Scade l’8 settembre il termine per l’accesso ai 30 milioni di euro del fondo dote famiglia 2025 riservati a sport e terzo settore. Con la pubblicazione del decreto del 15 luglio 2025, il dipartimento per lo Sport ha reso noti i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla misura finanziaria prevista dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 207, della legge 207/2024). Vale a dire quella che prevede lo stanziamento di apposito fondo allo scopo di sostenere le attività sportive e ricreative...

