Sport dilettanti, per il fondo dote famiglia candidature anche dalle Onlus
La piattaforma per la presentazione delle domande sarà attiva fino alle 12 dell’8 settembre 2025
Scade l’8 settembre il termine per l’accesso ai 30 milioni di euro del fondo dote famiglia 2025 riservati a sport e terzo settore. Con la pubblicazione del decreto del 15 luglio 2025, il dipartimento per lo Sport ha reso noti i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alla misura finanziaria prevista dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 207, della legge 207/2024). Vale a dire quella che prevede lo stanziamento di apposito fondo allo scopo di sostenere le attività sportive e ricreative...