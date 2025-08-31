Assegnazioni e cessioni di beni: la provenienza definisce l’Iva

A meno di proroghe dell’ultimo momento, la scadenza del 30 settembre impone di accelerare le valutazioni per procedere a cessioni, assegnazioni ai soci o trasformazioni agevolate di società, fruendo delle disposizioni della legge 207/2024. Il quadro di riferimento è stabile ed è quindi possibile attingere alle indicazioni fornite in passato per analoghe agevolazioni. Pertanto, anche con riguardo all’imposizione indiretta, trovano applicazione i chiarimenti delle circolari 26/E e 37/E del 2016 e le...

