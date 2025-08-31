Immobili con effetti differenziati sul pro rata

Le esenzioni non sono tutte uguali. È un concetto da tenere a mente quando si considerano gli effetti delle operazioni agevolate per estromettere gli immobili dalla sfera societaria. Limitando l’analisi al caso delle cessioni agevolate ai soci, dovrebbe essere pacifico che, se una società industriale (del settore meccanico, per esempio) vende un immobile strumentale per il quale ha esercitato (in tutto o in parte) la detrazione all’atto dell’acquisto e non opta per l’applicazione dell’Iva, questa...

