Le perdite non cancellano i benefici dell’Ires premiale
Computare le perdite è solo una facoltà. Regime valido anche nel consolidato
La misura dell’Ires premiale dalla sua introduzione appare di complessa applicazione e probabilmente necessita di una rivisitazione finalizzata a renderne più semplice l’utilizzo. Infatti le condizioni relative all’accantonamento dell’utile, all’effettuazione di investimenti rilevanti e all’incremento della base occupazionale creano dei vincoli piuttosto stringenti. All’interno di questo quadro la misura presenta invece un certo appeal per ciò che concerne l’utilizzo delle perdite (si veda il Sole...