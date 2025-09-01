Tassazione ordinaria per la Naspi percepita dall’impatriato
Secondo l’agenzia delle Entrate non si può applicare l’agevolazione prevista per il reddito da lavoro
Nella risposta a interpello 228/2025 l’agenzia delle Entrate esclude la possibilità di applicare il regime speciale degli impatriati all’indennità di disoccupazione percepite da un lavoratore che ha avuto accesso a tale sistema di tassazione agevolata.
Un contribuente ha rappresentato di aver trasferito la residenza in Italia nell’aprile 2022, dopo...