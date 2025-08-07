Tcf, allineamento ai principi contabili per obbligazioni e diritti di superficie
Primi tre aggiornamenti dopo il tavolo Entrate-Oic, focus anche sugli swap. Identificate anche le aree di rischio per le imprese del settore assicurativo
Aggiornato il provvedimento delle Entrate del 10 gennaio 2025 che riguarda le linee guida del Tcf (Tax control framework) per i contribuenti industriali interessati dal regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance). In particolare, poiché questo istituto prevede uno stretto collegamento con i rischi derivanti dall’adozione dei principi contabili, era stato istituito con provvedimento del 10 ottobre 2024 un tavolo tecnico fra Entrate e Oic (Organismo di contabilità) per mappare la...