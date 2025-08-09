Ires premiale, con i dividendi sotto la soglia del 20% possibile l’accesso all’agevolazione
L’utile accantonato non deve essere iscritto in una riserva ad hoc. Per le imprese in perdita nel 2023 soglia minima di investimento su due parametri
Ires premiale, la condizione di accantonamento dell’80% dell’utile 2024 è realizzata anche senza iscrizione in una riserva appositamente creata. Lo prevede il decreto di attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2025, firmato dal viceministro Maurizio Leo, secondo cui rileva ogni destinazione diversa dalla distribuzione di dividendi, compreso l’accantonamento a riserva legale e a copertura di perdite. Per gli investimenti, la soglia minima si calcola in base al 30% dell’utile...