Tabacco greggio, pressing per l’inclusione nel sistema di tracciabilità Emcs

La proposta di revisione della direttiva europea sulle accise del tabacco ha assunto un peso crescente nel dibattito tributario dopo l’interrogazione E‑003693/2025, che ha contestato la sostenibilità economica e la coerenza sistematica dell’intervento della Commissione.

L’eurodeputato Borchia ha evidenziato il rischio di incrementi impositivi “fino al 790%” per alcune categorie di prodotti contenenti nicotina, sollevando dubbi sulla compatibilità della riforma con il principio di proporzionalità e...