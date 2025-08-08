Onlus, con l’iscrizione al Registro parte il fisco del Terzo settore
Qualifica di Ets riconosciuta da inizio anno anche per iscrizioni durante il 2026
Per le Onlus inquadramento dell’ente nel terzo settore per salvaguardare la continuità fiscale. Con l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore (Cts), prevista a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, il regime Onlus volge ormai al termine. Il Dlgs 460/1997 e l’articolo 150 del Tuir, che ne hanno costituito per oltre vent’anni l’impalcatura fiscale, verranno infatti abrogati in base all’articolo 102, comma 2, del Cts. Un passaggio di fatto formalizzato...