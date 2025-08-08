Imposte

Onlus, con l’iscrizione al Registro parte il fisco del Terzo settore

Qualifica di Ets riconosciuta da inizio anno anche per iscrizioni durante il 2026

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Per le Onlus inquadramento dell’ente nel terzo settore per salvaguardare la continuità fiscale. Con l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore (Cts), prevista a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, il regime Onlus volge ormai al termine. Il Dlgs 460/1997 e l’articolo 150 del Tuir, che ne hanno costituito per oltre vent’anni l’impalcatura fiscale, verranno infatti abrogati in base all’articolo 102, comma 2, del Cts. Un passaggio di fatto formalizzato...

