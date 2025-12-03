Manovra, iperammortamenti fino al 30 settembre 2028
Trovate le risorse per garantire alle imprese l’agevolazione fiscale fino alla consegna dei beni. Sui dividendi soglia della partecipazione a 500mila euro per l’esenzione
Il governo riscrive gli emendamenti segnalati alla legge di Bilancio e trova la quadra su alcuni interventi ritenuti prioritari dalla maggioranza. Ed è lo stesso ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a confermare che lo sconto fiscale dell’iperammortamento sarà su base pluriennale. In pratica, significa che la maxi deduzione fino al 280% del costo di acquisto di beni strumentali finalizzati al risparmio energetico sarà riconosciuta alle imprese fino al 30 settembre 2028. Entro quella data, ...