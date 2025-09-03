Terzo settore, avanza il cantiere delle novità per il 2026

Prima la conversione del decreto fiscale 84/2025, poi l’approvazione dello schema di decreto legislativo fanno da preludio all’applicazione delle novità fiscali per gli enti del terzo settore con decorrenza 2026. Tali novità riguardano sia le imposte sui redditi, sia l’Iva. Il destino delle Onlus è segnato ma occorrerà ottenere alcune conferme sulla transizione dal regime fiscale del Dlgs 460/1997 alle regole degli enti del Terzo settore per quelle che vi vorranno accedere con l’iscrizione al Runts.