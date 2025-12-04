Terzo settore, come cambia il fisco dal 2026: i video e gli articoli sulle novità in arrivo

Il 2025 segna una svolta storica per il Terzo settore: la Comfort letter della Commissione Ue e il decreto attuativo della delega fiscale, approvato il 20 novembre dal Consiglio dei Ministri, danno definitivamente il via a un regime tributario organico e coerente con la natura degli enti iscritti al Runts. Superata la stagione delle deroghe, nasce un sistema fiscale che riconosce le peculiarità delle organizzazioni non profit, dalla capacità contributiva atipica ai vincoli di reinvestimento e indisponibilità del patrimonio, e le colloca fuori dall’ambito degli aiuti di Stato. Il nuovo quadro, allineato alla giurisprudenza europea, introduce criteri innovativi basati sul valore sociale generato e include misure di raccordo fondamentali, come la sterilizzazione degli effetti del cambio di qualifica fiscale, l’armonizzazione dell’Iva e la semplificazione degli adempimenti per Odv e Aps. Di seguito il riepilogo dei video con Maria Carla De Cesari e Gabriele Sepio e i più recenti articoli pubblicati.

I video

Gli articoli

