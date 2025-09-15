SpecialiImposte

Speciale Telefisco 2025, dalle trasferte al concordato le anticipazioni delle relazioni

Gli articoli di presentazione delle relazioni in programma al webinar dell’Esperto risponde-Il Sole 24 Ore del 18 settembre

Speciale Telefisco 2025, l’edizione “autunnale” del convegno gratuito del Sole 24 Ore-L’esperto risponde, è in agenda giovedì 18 settembre dalle 9 alle 13 in diretta streaming. Ci si può iscrivere direttamente dal sito dell’evento entro le ore 18 di mercoledì 17 settembre, scegliendo tra la formula Base e Advanced.

Con la formula Advanced è possibile seguire anche i webinar di Master Telefisco, che fa parte dell’offerta formativa del Sole 24 Ore Formazione.

Negli articoli qui di seguito, le anticipazioni delle otto relazioni in programma:

Studi associati, Sta e Stp: patto fiscale a doppio filo di Giorgio Gavelli

Redditi 2025 con principio di cassa allargato di Alessandra Caputo

Iva globale sul riaddebito delle spese non distinte di Benedetto Santacroce

Ets, plusvalenze congelate nel passaggio al nuovo regime di Gabriele Sepio

Costi di trasferta in contanti: rischio prelievo sui rimborsi di Luca Gaiani

Scissioni con scorporo, stop al diritto di recesso di Primo Ceppellini

Motivazioni più estese nelle ispezioni di Fisco e GdF di Laura Ambrosi

Derivazione rafforzata: la stretta dell’Oic 34 di Barbara Zanardi

Questi invece gli articoli di approfondimento della serie «Verso Telefisco»:

Concordato biennale, pro e contro dell’adesione di Giorgio Gavelli

Stretta sui redditi oltre 75mila euro: possibile scegliere i bonus edilizi di Luca De Stefani

Fatture passive, la mancata annotazione mette a rischio la detrazione Iva  di Benedetto Santacroce

