Adempimenti

Concordato, l’Isa per autonomi non blocca chi sta in società

L’agenzia delle Entratre chiarisce le possibilità in caso di organismi collettivi. La mera non applicabilità preclude l’adesione del professionista singolo

di Sergio Pellegrino

Il Dlgs 81/2025 ha ampliato l’elenco delle fattispecie, contenute nell’articolo 11 del Dlgs 13/2024, che comportano l’esclusione dal concordato preventivo biennale, introducendo due ipotesi aggiuntive.

La prima di queste fattispecie riguarda i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo che, nel contempo, partecipano a un’associazione professionale...

Correlati

La guida “Concordato preventivo biennale” a cura di Giorgio Gavelli, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Gli ultimi contenuti di Adempimenti