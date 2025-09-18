Per le quotate a controllo pubblico resta lo split payment

Escluse dal regime di split payment le società quotate, se ed in quanto non sono iscritte anche nell’elenco delle società controllate da una Pubblica amministrazione. Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate nel corso dell’evento speciale di Telefisco di ieri. Da questo chiarimento si desumono principalmente due effetti: il primo è relativo al profilo soggettivo di esclusione dal regime dello split payment che riguarda solo le società incluse solo nell’elenco delle quotate ...

