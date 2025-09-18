Professionisti, soglia del forfettario con verifica solo sugli incassi effettivi
Le prestazioni possono essere state portate a termine l’anno precedente
Ai fini della verifica del superamento degli 85.000 euro di compensi (ed anche del maggior limite di 100.000 euro), il professionista in regime forfettario deve continuare a fare riferimento agli incassi effettivi intervenuti nel periodo d’imposta, a prescindere dal fatto che le relative prestazioni sia state portate a termine nell’esercizio precedente. È una delle risposte rese dall’agenzia delle Entrate durante la manifestazione Speciale Telefisco 2025, e che conferma quanto già affermato in passato...