Concordato, controllo decadenza senza termini ridotti
Irrilevante la riduzione di un anno prevista per chi opta per il Cpb
I controlli per verificare eventuali cause di decadenza dal concordato preventivo biennale possono essere svolti entro i termini ordinari del potere di accertamento a nulla rilevando la riduzione di un anno prevista per chi opta per il Cpb. È questa la risposta fornita dalle Entrate in occasione dello Speciale Telefisco 2025. All’Amministrazione sono stati chiesti chiarimenti in relazione alla concreta operatività dei termini di decadenza del potere di accertamento per chi aderisce al Cpb. In proposito...