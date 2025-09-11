Imposte

Stretta sui redditi oltre 75mila euro: possibile scegliere i bonus edilizi

Il contribuente può stabilire quali spese considerare per massimizzare lo sconto Irpef

di Luca De Stefani

Se le spese detraibili del 2025 superano il limite previsto dal nuovo articolo 16-ter del Tuir, il contribuente, con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, può scegliere quali spese considerare, per massimizzare la percentuale di detrazione Irpef, la quale può variare dal 19% fino a un massimo del 110% (ovviamente nei rari casi in cui fosse ancora applicabile per il 2025 il superbonus in formula piena). Quindi, è possibile scegliere i bonus edilizi, che, a parità di spesa sostenuta nel 2025...

Correlati

Verso Speciale Telefisco / Concordato biennale, pro e contro dell’adesione - di Giorgio Gavelli
La guida «Bonus edilizi» - di Luca De Stefani

Gli ultimi contenuti di Imposte