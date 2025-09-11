Stretta sui redditi oltre 75mila euro: possibile scegliere i bonus edilizi
Il contribuente può stabilire quali spese considerare per massimizzare lo sconto Irpef
Se le spese detraibili del 2025 superano il limite previsto dal nuovo articolo 16-ter del Tuir, il contribuente, con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, può scegliere quali spese considerare, per massimizzare la percentuale di detrazione Irpef, la quale può variare dal 19% fino a un massimo del 110% (ovviamente nei rari casi in cui fosse ancora applicabile per il 2025 il superbonus in formula piena). Quindi, è possibile scegliere i bonus edilizi, che, a parità di spesa sostenuta nel 2025...