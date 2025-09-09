Adempimenti

Verso Speciale Telefisco / Concordato biennale, pro e contro dell’adesione

I soggetti interessati sono chiamati a decidere per le annualità 2025-26. Chi non sceglie anche la sanatoria subisce l’allungamento di 12 mesi dei termini d’accertamento

di Giorgio Gavelli

Avvicinandosi il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio 2025-26, per i soggetti interessati (ossia i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che hanno concretamente applicato gli Isa nel 2024 e che non hanno in essere un concordato per il biennio 2024-2025) è il tempo delle decisioni.

I calcoli di convenienza, ovviamente, non possono non partire dall’entità del reddito e del valore della produzione netta (Vpn) per i soggetti passivi Irap proposti dal...

