Cooperative compliance, certificazione autonoma per ogni società del gruppo
Tax control framework validato per ciascun soggetto che chiede l’ingresso
Ogni società appartenente ad un gruppo che chieda di entrare nel regime di adempimento collaborativo deve ottenere un’autonoma certificazione del Tax control framework (Tcf). L’agenzia delle Entrate, infatti, ha chiarito che non è consentito presentare un’unica certificazione, da parte di tutte le società soggette a direzione e coordinamento, attestante che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi fiscali delle singole società è inserito in quello adottato dalla capogruppo. Oltre ...