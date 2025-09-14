Iva globale sul riaddebito delle spese non distinte
Negli accordi interni tra i professionisti dello studio deve risultare chiara la modalità di ripartizione delle spese voce per voce
Il riaddebito delle spese di uno studio professionale, se non analiticamente distinte, sconta l’Iva in modo complessivo a prescindere dalla loro natura. Questo è l’alert che deriva dalla recente pronuncia dell’agenzia delle Entrate (risposta 189 del 14 luglio), che accende una spia sugli accordi interni tra i professionisti che condividono le spese di gestione dello studio, quando ad anticipare i pagamenti è uno solo tra loro. Secondo le Entrate – e al riguardo si veda la circolare 58/E/2001 – il...