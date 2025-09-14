Studi associati, Sta e Stp: patto fiscale a doppio filo
Ancora da chiarire l’esatto perimetro del blocco all’entrata del concordato preventivo biennale
La differenza principale tra l’adesione al concordato preventivo (Cpb) per il biennio 2024-2025 e quella che si profila (entro il prossimo 30 settembre) per il biennio 2025-2026 riguarda il meccanismo di “all in/all out” tra professionisti individuali e studi associati/Stp/Sta a cui essi (eventualmente) partecipano, introdotto dall’articolo 9 del decreto correttivo 81/2025.
In sostanza, l’attuale previsione (che ha lo scopo di vincolare l’efficacia e la permanenza del Cpb tra questi soggetti...