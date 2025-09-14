Motivazioni più estese nelle ispezioni di Fisco e Guardia di finanza
Restano dubbi su come articolare le motivazioni in caso di controlli nelle abitazioni
Motivazione rafforzata per gli accessi presso il contribuente: è questa una delle importanti novità introdotte nello Statuto del contribuente. La nuova versione dell’articolo 12 della legge 212/2000 – che disciplina accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali – ora prevede che negli atti di autorizzazione e nei verbali debbano essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze...