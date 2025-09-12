Fatture passive, la mancata annotazione mette a rischio la detrazione Iva

La gestione delle fatture passive e la loro mancata annotazione sui registri Iva può determinare l’impossibilità di detrarre l’imposta. Questo principio ripreso dall’agenzia delle Entrate con la risposta 115/2025, ripropone per le imprese il tema di rivedere le modalità di accertamento delle operazioni di acquisto di beni e servizi per rendere sempre tempestive le annotazioni sul registro, anche se lo sforzo del legislatore con l’introduzione della fattura elettronica era quello, addirittura, di ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi