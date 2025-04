Decorrenze e commercialità: via al nuovo fisco del Terzo settore

Il terzo settore alla prova delle nuove misure fiscali destinate a entrare in vigore a partire dal prossimo periodo d’imposta. A seguito della comfort letter della DG competition della Commissione europea è iniziato il conto alla rovescia per il varo delle nuove norme, come confermato dal viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, in occasione dell’audizione alla Camera il 16 aprile (si veda il Sole 24 Ore del 17 aprile). Dunque dopo una sequenza di procedure di infrazione, che nel corso degli...

