Test esenzione dalla ritenuta per i contributi agli Ets

Con l’entrata in vigore della nuova fiscalità del terzo settore le misure premiali destinate alle onlus verranno “trasferite” in continuità a favore degli enti del terzo settore non commerciali (articolo 89, comma 7, del Codice del terzo settore). Un discorso a parte, tuttavia, merita l’esenzione dalla ritenuta riservata finora ai contributi ricevuti dalle onlus (articolo 16 del Dlgs 460/1997). Si tratta di una disposizione destinata a essere abrogata con l’ingresso delle nuove misure fiscali a far...

