Colture in serra tassate con tariffa d’estimo
La circolare 12/E consente di applicare la vecchia disciplina senza incrementi. Per le altre produzioni di vegetali in immobili maggiorazione del 400%
Riforma fiscale dei redditi agricoli più chiara con la circolare 12/E/2025. Con il Dlgs 192/2024 (decreto Irpef Ires), il legislatore è intervenuto sulle norme del Tuir che regolano la determinazione del reddito per le attività agricole. Il decreto ha aggiunto nell’articolo 32, comma 2 del Tuir, la lettera b-bis) includendo tra le attività produttive di reddito agrario quelle dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti...