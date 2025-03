Terzo settore, arriva l’ok Ue al nuovo fisco

La Commissione UE conferma la compatibilità delle misure fiscali del terzo settore con le regole sugli aiuti di Stato. Dunque si apre la strada per il varo definitivo delle nuove regole a partire dal prossimo anno e soprattutto una nuova fase per la fiscalità degli enti non profit destinata ad allentare le maglie delle regole sugli aiuti di stato in Europa e a riconoscere la funzione del terzo settore e delle attività svolte. La notifica della comfort letter da parte della Dg concorrenza della Commissione...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi