Decreto fiscale in «Gazzetta»: nel Terzo settore dal 2026 nuovo fisco al debutto

Dal 2026 via libera alla nuova fiscalità del Terzo settore. A confermarlo è l’articolo 8 del Dl 84/2025 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 17 giugno che mette in ordine il quadro fiscale degli enti del Terzo settore (Ets) definendone il termine di decorrenza. Una necessità sorta, dopo l’arrivo della Comfort letter del 7 marzo scorso, in quanto sia l’articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo settore per la generalità degli Ets che l’articolo 18 del Dlgs 112/2017 per le imprese sociali ancorano...

