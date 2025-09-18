Terzo settore, definito il calendario del nuovo fisco

Per gli enti con esercizio a cavallo arriva la certezza sulla decorrenza del nuovo quadro fiscale. L’agenzia delle Entrate, in occasione dello speciale Telefisco di ieri, ha risposto a un quesito di un ente con esercizio non coincidente con l’anno solare che si interrogava sulla necessità di applicare le nuove regole fiscali già dal 1° gennaio 2026. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le misure fiscali introdotte dal Codice del Terzo settore e dal Dlgs n. 112/2017 troveranno ...

