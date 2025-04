La ditta italiana nel forfettario emette fattura elettronica in reverse charge alla piattaforma estera

La domanda Un soggetto italiano esercita l'attività di noleggio con conducente in Italia come ditta individuale. I clienti gli vengono mandati da Uber con sede ad Amsterdam. Quest’ultima società sulla base dei trasporti fatti dalla ditta individuale effettua dei bonifici a tale ditta che effettua il trasporto delle persone trattenendosi la quota a lei spettante. Quest’ultima ditta, essendo in regime forfettario, come emetterà la fattura a Uber per gli incassi ricevuti? Oppure è la stessa società Uber che emette fattura elettronica per conto del titolare della ditta? Si deve fare la comunicazione Intrastat o altri adempimenti fiscali?

C. L. - Catania

Nel caso descritto, la ditta individuale italiana che effettua il servizio di noleggio con conducente riceve i clienti tramite la piattaforma Uber con sede in Olanda. Uber effettua dei bonifici alla ditta individuale italiana per i trasporti effettuati, trattenendosi una quota. Poiché la ditta individuale italiana è in regime forfettario, dovrà emettere fattura elettronica nei confronti di Uber Olanda per gli incassi ricevuti, riportando sulla fattura la dicitura «Operazione eseguita ai sensi dell...