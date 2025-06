In arrivo le scadenze per l’Imu: chi deve versare, le esenzioni e la dichiarazione Verso l’acconto dell’imposta municipale su fabbricati e terreni entro il 16 giugno. Dalle ville di lusso agli immobili strumentali: tutte le regole. E gli adempimenti in vista della scadenza della dichiarazione al 30 giugno. La raccolta degli articoli sull’Imu