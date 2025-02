Ravvedimento Imu, sanzione ridotta all’1,39% per errori sanati entro 90 giorni

Il 16 dicembre 2024 ha rappresentato il termine ultimo per il versamento del saldo Imu 2024 a conguaglio rispetto alla rata d’acconto, pagata entro lo scorso 17 giugno 2024. Tra gli errori più frequenti in materia di versamento del tributo locale, vi è sicuramente quello del conteggio dell’imposta dovuta, per esempio, in caso di un immobile acquistato in corso d’anno e non prima casa. Errore ravvedibile con sanzioni ridotte entro febbraio. E, sempre entro febbraio, è dovuto il versamento della cosiddetta...

