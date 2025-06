Imu sui fabbricati merce, l’affitto per pochi giorni blocca l’esenzione

Nessuna esenzione Imu per i fabbricati merce locati anche per pochi giorni nell’anno. Disco rosso anche ai fabbricati oggetto di ristrutturazione. In vista della scadenza dell’acconto di lunedì 16 giugno, è bene tener conto di due pronunce della Cassazione che hanno sensibilmente ridotto l’ambito di applicazione dell’esonero per i fabbricati delle imprese.

In base all’articolo 1, comma 751, legge 160/2019, sono esenti da Imu gli immobili delle imprese costruttrici destinati alla vendita e non locati...