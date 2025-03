L’Imu per gli immobili non strumentali è indeducibile

La domanda Una società possiede degli immobili categoria A/2 A/3 e A/10 utilizzati esclusivamente nell’ambito della propria attività d’impresa., può dedurre i relativi ammortamenti e l’Imu? La società, che ha come codice Ateco il 682001 (locazione immobiliare di beni propri), utilizza gli immobili esclusivamente per l’esercizio della propria attività considerando gli stessi beni strumentali per destinazione.

M. L. - Palermo

L’articolo 102, Dpr 917/1986 disciplina l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e stabilisce che le quote di ammortamento sono deducibili soltanto per i beni strumentali all’esercizio dell’impresa e in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione, al costo dei beni, dei coefficienti stabiliti con Dm 31 dicembre 1988, per il settore produttivo in cui opera il soggetto possessore (anche locatore o comodante).

Volendo applicare la disciplina dell’articolo 102 alle società di locazione...