Agricoltura, sì all’accertamento Imu con i nuovi dati catastali

La domanda

L’agenzia delle Entrate, ogni anno a seguito delle segnalazioni ricevute sulle variazioni colturali dei terreni agricoli, per notificarne i conseguenti nuovi redditi ai loro proprietari dispone: A) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della lista dei Comuni dove ricadono i terreni; B) l’invio ad ognuno di questi Comuni dell’elenco dettagliato dei terreni interessati con riportati i loro nuovi dati catastali (redditi dominicale, agrario e deduzione), al fine di notificarli ai proprietari tramite la pubblicazione al proprio albo pretorio online (articolo 32, legge 69/2009). Un Comune, che ha tralasciato di pubblicare gli elenchi ricevuti per il 2018 e 2023 si è però riferito ai dati in questi presenti per emettere accertamenti Imu nei confronti dei proprietari dei terreni. Questi ne contestano la legittimità ma il Comune ne conferma la regolarità sostenendo che l’obbligo delle pubblicazioni è stato comunque assolto, in sua vece, dall’agenzia delle Entrate con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di cui al punto A. Gli accertamenti Imu riferiti a dati catastali nel caso esposto, non pubblicati e non notificati, sono legittimi?

G. B. Novara