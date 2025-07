Bonus ristrutturazioni, solo la dichiarazione sostitutiva dell’impresa consente di regolarizzare il pagamento con bonifico ordinario

La domanda

Nel 2024 è stato fornito e installato nella casa di abitazione un impianto di videosorveglianza qualificabile come intervento di ristrutturazione di cui all’articolo 16-bis Tuir. Il pagamento però è stato eseguito con bonifico ordinario e non con bonifico dedicato che ha impedito alla banca di eseguire la ritenuta di legge. Non sono stati indicati nel bonifico tutti i dati richiesti, come il riferimento all’articolo 16-bis, Dlgs 917/86 (indicazione presente solo nella fattura), il codice fiscale del beneficiario della detrazione del 50%, il codice fiscale/partita Iva del beneficiario del pagamento. Si chiede, in linea con la circolare dell’agenzia delle Entrate 43/E del 18 novembre 2016, se è corretto usufruire del bonus 50% per le ristrutturazioni, pur in presenza delle omissioni di cui sopra, e dopo che l’azienda fornitrice attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

A. C. - Sassari