L’area fabbricabile su cui si sta costruendo è soggetta a Imu

La domanda Un'area fabbricabile è asservita alla costruzione di un edificio su tre piani con tre appartamenti uno per piano. L’appartamento al primo piano è finito, accatastato A/4 e venduto. I due appartamenti al secondo e al terzo piano sono in costruzione e accatastati F/3. È dovuta l’Imu sull’area fabbricabile?

S. U. - Viterbo

Gli appartamenti in corso di costruzione, accatastati in categoria F/3, sono assoggettati ad Imu come area fabbricabile. Ovviamente, occorre considerare l’incidenza, in termini di superficie, dei due appartamenti rispetto all’area totale. Sul punto si ricorda che l’articolo 1, comma 741, legge 160/2019 prevede che il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. ...