Imu sulle aree fabbricabili: il video su come individuarle e quanto pagare

L’imposta immobiliare si paga sulle aree qualificate come edificabili negli strumenti urbanistici, anche quando non è ancora stato definito il piano attuativo o il proprietario non ha ancora ottenuto il permesso di costruire. A complicare l’acconto del 16 giugno c’è poi la rilevanza delle variazioni decise dagli enti locali (subito efficaci, non più dal 1° gennaio) e la determinazione del valore imponibile, per il quale i Comuni possono deliberare parametri di riferimento, che però per la Cassazione sono presunzioni semplici.

Il versamento deve avvenire sulla base delle delibere approvate per il 2024, tenendo conto della situazione maturata nel primo semestre del 2025.