Imu, l’esenzione per gli immobili occupati passa dalla dichiarazione

Entro il 30 giugno 2025 scade il termine per l’invio della dichiarazione Imu. In linea generale va ricordato che gli interessati all’adempimento sono i contribuenti per i quali nel precedente periodo d’imposta, nel caso in esame il 2024, ha avuto inizio il possesso degli immobili o per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Con il Dm 24 aprile 2024 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 112 del 15 maggio 2024), è stato approvato il modello...