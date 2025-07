Interpello probatorio senza più limitazioni per il gruppo Iva

Il correttivo Irpef Ires interviene sull’interpello probatorio in tema di vincoli e adesione al gruppo Iva per renderlo di utilizzo generalizzato. In ipotesi di consultazione semplificata, viene ulteriormente limitato il successivo ricorso all’interpello.

L’articolo 9 del decreto correttivo aggiorna tutti i rimandi normativi operati all’interpello probatorio che risultano errati dopo le modifiche al regime degli interpelli del Dlgs 209/2023. Prima delle modifiche l’interpello probatorio era contenuto...